Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Неизвестные ограбили часовню во французской коммуне Валлорис

Europe 1: неизвестные вынесли религиозные артефакты из часовни во Франции
Sarah Meyssonnier/Reuters

Неизвестные ограбили часовню во французской коммуне Валлорис — из нее вынесли несколько религиозных артефактов. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

По информации журналистов, ограбление произошло в ночное время. В полиции рассказали, что преступники проникли в часовню, взломав дверь в доме священника. Когда прибыли правоохранители, злоумышленники уже скрылись. В настоящее время идет расследование ограбления.

9 июня в Париже начался судебный процесс над семью уроженцами Грузии, обвиняемых в создании сети похищений редчайших книг Александра Пушкина и других русских писателей-классиков из европейских библиотек. Злоумышленники действовали по сложной схеме: в читальных залах они фотографировали страницы, делали замеры и заказывали почти идеальные факсимиле, которыми затем заменяли оригиналы.

В мае во Франции раскрыли новые детали громкого ограбления Лувра. Согласно докладу французского парламента, службы безопасности министерства культуры страны ни разу не проводили проверку музея до его крупного ограбления, несмотря на информацию о его уязвимостях.

Ранее во Франции задержали нелегального иммигранта, готовившего теракт в Лувре.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!