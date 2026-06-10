Неизвестные ограбили часовню во французской коммуне Валлорис — из нее вынесли несколько религиозных артефактов. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

По информации журналистов, ограбление произошло в ночное время. В полиции рассказали, что преступники проникли в часовню, взломав дверь в доме священника. Когда прибыли правоохранители, злоумышленники уже скрылись. В настоящее время идет расследование ограбления.

9 июня в Париже начался судебный процесс над семью уроженцами Грузии, обвиняемых в создании сети похищений редчайших книг Александра Пушкина и других русских писателей-классиков из европейских библиотек. Злоумышленники действовали по сложной схеме: в читальных залах они фотографировали страницы, делали замеры и заказывали почти идеальные факсимиле, которыми затем заменяли оригиналы.

В мае во Франции раскрыли новые детали громкого ограбления Лувра. Согласно докладу французского парламента, службы безопасности министерства культуры страны ни разу не проводили проверку музея до его крупного ограбления, несмотря на информацию о его уязвимостях.

Ранее во Франции задержали нелегального иммигранта, готовившего теракт в Лувре.