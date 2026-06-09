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Общество

В Париже начался суд над похитителями редчайших русских книг

В Париже судят банду, воровавшую из библиотек тексты Пушкина и других классиков
Shutterstock

В Париже начался судебный процесс над семью уроженцами Грузии, обвиняемых в создании сети похищений редчайших книг Александра Пушкина и других русских писателей-классиков из европейских библиотек. Об этом сообщает Le Singulier.

Похищения произошли в ряде престижных французских библиотек, включая Национальную библиотеку Франции и библиотеку Дидро в Лионе. Злоумышленники действовали по сложной схеме: в читальных залах они фотографировали страницы, делали замеры и заказывали почти идеальные факсимиле, которыми затем заменяли оригиналы.

По данным журналистов, один из обвиняемых, Михаил З., посещал Национальную библиотеку около сорока раз в 2023 году под предлогом изучения демократии в русской литературе, и в итоге девять книг были подменены. Ущерб оценивается в €650 тысяч. На допросе фигурант признался в кражах, но отрицал участие в организованной группе, заявив, что действовал в одиночку из жадности и перепродал книги некоему «Максиму» в России.

Следователи, зафиксировав аналогичные инциденты примерно в десяти европейских странах, заподозрили существование структурированной преступной сети, возможно связанной с Москвой, — идея заключалась в репатриации российского культурного наследия, разбросанного за рубежом. Ни одно из украденных произведений до сих пор не найдено, хотя на аукционе в России выставлялся экземпляр «Кавказского пленника» Пушкина, совпадающий с похищенным. При этом аукционный дом утверждает, что располагает документами о приобретении, датированными периодом до кражи.

Ранее в ограблении Лувра нашли «бельгийский след».

 
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