Во Франции раскрыли новые детали громкого ограбления Лувра

РИА Новости: Лувр не проверяли до ограбления, несмотря на очевидные уязвимости

Службы безопасности министерства культуры Франции ни разу не проводили проверку Лувра до крупного ограбления музея, несмотря на информацию о его уязвимостях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад комиссии французского парламента.

Документ подготовила парламентская комиссия, расследовавшая нарушения в сфере охраны культурного наследия и безопасности музеев. Работу над докладом начали после резонансного ограбления крупнейшего музея мира осенью 2025 года.

В документе говорится, что служба безопасности, охраны и аудита не проводила проверок в Лувре до ограбления 19 октября, поскольку не получала соответствующих запросов ни от руководства музея, ни от службы музеев Франции. При этом контролирующий орган, как отмечается в докладе, знал о проблемах с безопасностью.

Осенью 2025 года злоумышленники после открытия музея проникли внутрь и похитили девять ювелирных изделий. Среди украденного оказались тиары, серьги, ожерелья и броши, принадлежавшие французским королевам и императрицам.

Ущерб от ограбления оценили в €88 млн. По делу задержали несколько человек, пятерым предъявили обвинения. Похищенные драгоценности до сих пор не нашли, расследование продолжается.

Ранее во Франции задержали нелегального иммигранта, готовившего теракт в Лувре.