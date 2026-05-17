Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Во Франции раскрыли новые детали громкого ограбления Лувра

РИА Новости: Лувр не проверяли до ограбления, несмотря на очевидные уязвимости
Benoit Tessier/Reuters

Службы безопасности министерства культуры Франции ни разу не проводили проверку Лувра до крупного ограбления музея, несмотря на информацию о его уязвимостях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад комиссии французского парламента.

Документ подготовила парламентская комиссия, расследовавшая нарушения в сфере охраны культурного наследия и безопасности музеев. Работу над докладом начали после резонансного ограбления крупнейшего музея мира осенью 2025 года.

В документе говорится, что служба безопасности, охраны и аудита не проводила проверок в Лувре до ограбления 19 октября, поскольку не получала соответствующих запросов ни от руководства музея, ни от службы музеев Франции. При этом контролирующий орган, как отмечается в докладе, знал о проблемах с безопасностью.

Осенью 2025 года злоумышленники после открытия музея проникли внутрь и похитили девять ювелирных изделий. Среди украденного оказались тиары, серьги, ожерелья и броши, принадлежавшие французским королевам и императрицам.

Ущерб от ограбления оценили в €88 млн. По делу задержали несколько человек, пятерым предъявили обвинения. Похищенные драгоценности до сих пор не нашли, расследование продолжается.

Ранее во Франции задержали нелегального иммигранта, готовившего теракт в Лувре.

 
Теперь вы знаете
Как получить маткапитал на покупку дома в 2026 году и дадут ли выплату на дачу, недострой и участок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!