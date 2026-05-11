Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Во Франции задержан нелегальный иммигрант, готовивший теракт в Лувре

Monde: во Франции задержали исламиста, планировавшего напасть на Лувр
Abdul Saboor/Reuters

Правоохранительные органы Франции задержали гражданина Туниса, который планировал осуществить террористический акт в Лувре. Об этом, ссылаясь на заявление Национальной антитеррористической прокуратуры (PNAT), сообщает газета Le Monde.

По данным следствия, 27-летний нелегальный иммигрант, придерживающийся радикально-исламистских взглядов, намеревался напасть на Лувр и на одну из еврейских общин Парижа. Кроме того, тунисец рассматривал возможность отправиться в Мозамбик или Сирию, чтобы вступить в ряды «Исламского государства» (организация запрещена в России).

По истечении срока задержания PNAT ходатайствовала о возбуждении уголовного дела и аресте подозреваемого. Расследование ведет Главное управление внутренней безопасности МВД (DGSI).

13 февраля сообщалось, что во Франции раскрыли мошенническую схему с продажей поддельных билетов в Лувр. Арестованы девять человек, в том числе двое сотрудников Лувра, экскурсоводы и предполагаемый организатор сети. Ущерб музею оценили в более чем €10 млн.

Ранее следователи заподозрили охрану Лувра в помощи грабителям.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!