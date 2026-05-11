Во Франции задержан нелегальный иммигрант, готовивший теракт в Лувре

Правоохранительные органы Франции задержали гражданина Туниса, который планировал осуществить террористический акт в Лувре. Об этом, ссылаясь на заявление Национальной антитеррористической прокуратуры (PNAT), сообщает газета Le Monde.

По данным следствия, 27-летний нелегальный иммигрант, придерживающийся радикально-исламистских взглядов, намеревался напасть на Лувр и на одну из еврейских общин Парижа. Кроме того, тунисец рассматривал возможность отправиться в Мозамбик или Сирию, чтобы вступить в ряды «Исламского государства» (организация запрещена в России).

По истечении срока задержания PNAT ходатайствовала о возбуждении уголовного дела и аресте подозреваемого. Расследование ведет Главное управление внутренней безопасности МВД (DGSI).

