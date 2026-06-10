Улицы южной Индии затоплены после ливней, есть жертвы

NDTV: в результате ливней в Индии погибли два человека

Проливные дожди вызвали серьезное затопление улиц в Хайдарабаде на юге Индии. Об этом сообщает NDTV.

В результате ливней два человека погибли от поражения электрическим током.

Осадки привели к подтоплению низинных районов, выкорчевыванию деревьев и масштабным пробкам. Местные власти развернули аварийные бригады для откачки воды и восстановления движения. В нескольких районах штата объявлен «желтый уровень» опасности.

До этого наводнение после сильного ливня произошло в Тюмени. Улицы в южной части города ушли под воду. Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщал, что молния ударила в многоэтажный дом на Тихом проезде, в одной из квартир выбиты стекла. Кроме того, сильный ветер, порывы которого, по данным синоптиков, могли достигать свыше 25 м/с, повалил деревья в городе.

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