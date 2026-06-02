Китайский чиновник плавал в грязи ради спасения жителей деревни

SCMP: китайский чиновник плавал в грязи, чтобы предупредить жителей об оползне
Китайский чиновник плавал в грязи ради спасения жителей деревни. Об этом сообщает газета The South China Morning Post (SCMP).

После того как в интернете появилась фотография чиновника, покрытого грязью во время эвакуации, пользователи соцсетей прозвали его «грязевым Буддой».

С вечера 17 мая до раннего утра 18 мая в деревне Шанхунъянь в провинции Юньнань прошел сильный ливень. Уровень осадков достиг 256 миллиметров. Сельский староста Тянь Жулян трижды выходил из дома, чтобы проверить ситуацию. Ночью уровень воды в местной реке поднялся до опасного уровня. Мужчина ходил от дома к дому, призывая людей укрыться в безопасном месте. Старосту унесло потоком воды, но он выжил, сообщает газета.

В конце мая Китай накрыли мощные ливни, вызвавшие масштабные наводнения и оползни в нескольких провинциях. В уезде Шимэнь провинции Хунань из-за продолжительных проливных дождей не обошлось без трагических последствий — шестеро человек не выжили, десять числились пропавшими без вести. Сильные осадки затронули 23 населенных пункта, пострадали более 100 тысяч жителей, утверждают китайские СМИ.

Ранее чиновник в Китае голыми руками спас водителя из горящей машины.

 
