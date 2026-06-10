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Общество

В Тюмени произошло наводнение после ливня

SHOT: в Тюмени произошло наводнение после сильного ливня
Shutterstock/sunakri

Наводнение после сильного ливня произошло в Тюмени. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

«Вечером город накрыла мощная буря и ливень. Улицы в южной части Тюмени ушли под воду: машины с трудом передвигаются по дорогам из-за наводнения, а некоторые так и остались стоять в огромных лужах. Люди передвигаются практически вплавь», — говорится в публикации.

Telegram-канал со ссылкой на местных жителей также рассказал, что молния ударила в многоэтажный дом на Тихом проезде, в одной из квартир выбиты стекла. Кроме того, сильный ветер, порывы которого, по данным синоптиков, могли достигать свыше 25 м/с, повалил деревья в городе.

3 июня сообщалось, что в пустыне Кызылкум на территории Узбекистана образовалось новое искусственное озеро площадью около 80 кв. км.

Водоем сформировался к северу от поселка Газли в Пешкунском районе Бухарской области на ранее пустынной территории «Шурбулак». Причиной стали аномальные осадки, за последние полгода в три раза превысившие климатическую норму, а также реализация программ министерства водного хозяйства Узбекистана.

Ранее появились кадры с Кубани, где после ливней реки вышли из берегов.

 
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