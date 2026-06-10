Врач: кондиционер в жару может быть шоком для организма

Переход с 35-градусной жары в комнату с кондиционером, где +17°C, — это шок для организма. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.

Разница между улицей и охлаждаемым помещением, по ее словам, должна быть не более 7–8°C.

«Кондиционер свежего воздуха вам не дает. Он только охлаждает. Если будете просто крутить его, почувствуете головную боль — вам просто не хватит кислорода. Каждые полчаса надо проветривать», — посоветовала специалист.

Кроме того, в период жары лучше отказаться от алкоголя и сигарет, поскольку они расширяют и без того расширенные сосуды, добавила она.

Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко до этого говорил, что перепад температуры в 10–15 градусов (с +30 на улице до +18 в помещении с кондиционером) может вызвать боль в горле буквально за 10–15 минут.

Резкая смена тепла на холод заставляет слизистую оболочку горла пройти через три последовательных этапа физиологического шока, отметил эксперт.

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