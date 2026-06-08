Россиянам напомнили о праве на сокращенный рабочий день в жару

В трудовом кодексе зафиксированы нормы, согласно которым в жару работник имеет право на сокращенный день — при температуре +30,5 Роспотребнадзор рекомендует отпускать сотрудников домой на четыре часа раньше. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил юрист Илья Русяев. Он напомнил россиянам о других их правах в летнюю жару.

«Трудовой кодекс обязывает работодателя обеспечивать условия, отвечающие требованиям охраны труда, а параметры микроклимата заданы СанПиН. Роспотребнадзор держится своей давней рекомендации. При 28,5 градуса в офисе без кондиционера день стоит сократить на час, при 29 на два часа, при 30,5 на четыре. Сокращенные часы оформляют как простой, то есть минимум две трети оклада за это время. Тем, кто работает на улице, при 32,5 градуса положены перерывы по десять или двенадцать минут в прохладном помещении каждые пятнадцать-двадцать минут работы, а при средней нагрузке и температуре выше тридцати организму нужно около половины литра воды в час, причем питье держат охлажденным до 10–15 градусов», — подчеркнул он.

Русяев напомнил, что летом в общественном транспорте должны быть кондиционеры — а температура в салоне ниже, чем на улице.

«Пассажир в жару защищен законом о защите прав потребителей. Перевозка — это услуга, и ее качество измеримо. В вагоне с кондиционером при уличных от 20 до 40 градусов должно быть от 22 до 26, в сидячих до 28. Верховный суд по делу встал на сторону пассажиров, которые задыхались в купе с неработающим кондиционером, и переложил на перевозчика обязанность доказывать, что температуру и вентиляцию он соблюдал, в том числе на стоянках. Так что духота в дороге дает повод требовать перерасчет и возмещение», — рассказал юрист.

Кроме того, россиян должны предупреждать за 10 дней до отключения горячей воды в период обслуживания сетей.

«Сами сроки ограничены — внеплановый перерыв не должен превышать восемь часов в месяц суммарно и четырех часов подряд. Превышение дает право на перерасчет, а за каждый час, когда из крана идет вода холоднее 40 градусов, платить разрешается по тарифу холодной», — заключил он.

Ранее москвичам рассказали, когда жара покинет столицу.