Почему за 10 минут под кондиционером может заболеть горло, рассказал врач

Перепад температуры в 10–15 градусов (с +30 на улице до +18 в помещении с кондиционером) может вызвать боль в горле буквально за 10–15 минут. Как рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко, – резкая смена тепла на холод заставляет слизистую оболочку горла пройти через три последовательных этапа физиологического шока.

«Вот детальная хронология того, что происходит в тканях носоглотки за эти 10–15 минут. Первые 3 минуты: термический шок и сужение сосудов. Когда вы входите с жары в холод, рецепторы кожи и дыхательных путей мгновенно фиксируют угрозу переохлаждения. Мозг отдает команду сузить кровеносные сосуды, чтобы сохранить внутреннее тепло организма. Капилляры, питающие слизистую горла, сжимаются. Кровоток в ротоглотке падает в несколько раз. Слизистая бледнеет и охлаждается. 4–8 минут: отключение местного иммунитета. Из-за резкого снижения кровотока слизистая оболочка фактически лишается защиты. Кровь перестает доставлять к тканям горла иммунные клетки (нейтрофилы и макрофаги), которые в штатном режиме уничтожают проникающие бактерии. 8–12 минут: осушение и нарушение очистительной системы. Слой защитной слизи на стенках горла мгновенно испаряется. Слизистая высыхает, натягивается и покрывается микротрещинами. Появляется первое чувство сухости и «царапанья», — заметил доктор.

Затем горло начинает болеть, появляется першение. В пересохшем, холодном горле, лишенном притока крови и иммунных клеток, бактерии не встречают сопротивления. Они мгновенно закрепляются на оголенной слизистой и начинают выделять токсины.

«Организм реагирует на атаку бактерий локальным воспалительным процессом. К 15-й минуте это проявляется отчетливым дискомфортом, жжением и болью при глотании. Таким образом, кондиционер не заносит инфекцию, — он за 10 минут полностью обезоруживает ваше горло перед микробами, которые уже находились внутри», — объяснил врач.

Чтобы избежать температурного шока, придерживайтесь следующих правил: безопасная разница между улицей и комнатой не должна превышать 5–7 °C (максимум 10 °C), направьте жалюзи кондиционера строго параллельно потолку или используйте защитный экран-дефлектор. Прямой поток холодного воздуха не должен попадать на шею, спину или лицо.

«Допустим, человек посидел под кондиционером, и через пару часов — першение, сухость, боль при глотании. Главная задача на этом этапе — экстренно увлажнить слизистую оболочку, восстановить кровоток в горле и механически смыть бактерии, пока они не успели проникнуть в глубокие слои тканей. Для этого можно использовать обычные домашние полоскания подсоленой водой, спреи с морской водой, или местные препараты типа таблеток для рассасывания», — заключил Карпенко.

Ранее врачи предупреждали об опасности напитков со льдом в жару, особенно для людей с заболеваниями ЖКТ.