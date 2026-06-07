ВСУ ранили двух подростков в Лисичанске

Пасечник: в результате удара ВСУ в Лисичанске ранены два подростка

В результате удара украинских войск по Лисичанску ранены двое подростков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Он назвал происшедшее прицельным ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по катавшимся на на велосипедах несовершеннолетним. По словам Пасечника, целенаправленная атака на город в светлое время суток, когда дети гуляют и наслаждаются летними каникулами, является очередным свидетельством бесчеловечности и жестокости «неонацистского режима», для которого нет никаких моральных границ.

Глава ЛНР пояснил, что раненые подростки 14 и 15 лет сейчас находятся в больнице, где им оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

4 июня Пасечник сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали пригородный поезд «Луганск — Лантратовка» в Луганской народной республике, никто не пострадал.

Ранее в Госдуме назвали удар по Старобельску точкой невозврата.