В Москве дерево рухнуло на женщину с двумя детьми

112: дерево упало на женщину и двух детей на юге Москвы

Дерево упало на женщину и двоих детей на юге Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

ЧП произошло на Чонгарском бульваре. По информации источника, женщина с двумя детьми сидела на лавочке, когда на них упало дерево. На место происшествия прибыли экстренные службы. О состоянии пострадавших ничего не сообщается.

До этого в Самаре крупное дерево упало прямо на проходящих мимо двух школьниц. По данным Следственного комитета России по региону, причиной случившегося стала непогода. Одну из девочек не удалось спасти, вторую экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Похожий инцидент произошел в Воронеже, где женщину госпитализировали после рухнувшего на нее дерева. По факту случившегося прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

Ранее дерево раздавило автомобиль рэпера Славы Мэрлоу.