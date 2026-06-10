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Общество

В Москве дерево рухнуло на женщину с двумя детьми

112: дерево упало на женщину и двух детей на юге Москвы
Sandris Veveris/Shutterstock/FOTODOM

Дерево упало на женщину и двоих детей на юге Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

ЧП произошло на Чонгарском бульваре. По информации источника, женщина с двумя детьми сидела на лавочке, когда на них упало дерево. На место происшествия прибыли экстренные службы. О состоянии пострадавших ничего не сообщается.

До этого в Самаре крупное дерево упало прямо на проходящих мимо двух школьниц. По данным Следственного комитета России по региону, причиной случившегося стала непогода. Одну из девочек не удалось спасти, вторую экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Похожий инцидент произошел в Воронеже, где женщину госпитализировали после рухнувшего на нее дерева. По факту случившегося прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

Ранее дерево раздавило автомобиль рэпера Славы Мэрлоу.

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