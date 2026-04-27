Дерево упало на двух школьниц в Самаре, одна из них не выжила

В Самаре дерево рухнуло на двух школьниц, одна из них не выжила

В Самаре во время непогоды дерево рухнуло прямо на двух школьниц. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 27 апреля на улице Нижнегородской. Из-за непогоды крупное дерево рухнуло и упало прямо на проходивших мимо девочек. В результате случившегося одна из них не выжила. Вторую в тяжелом состоянии экстренно доставили в медицинское учреждение, сейчас врачи борются за ее жизнь.

Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

До этого дерево рухнуло на женщину в Воронеже, она попала в больницу.

