Дерево раздавило автомобиль рэпера Славы Мэрлоу

Дерево, упавшее из-за снегопада в Москве, раздавило автомобиль известного музыканта Славы Мэрлоу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Московский снегопад не щадит никого. Под его раздачу попал и известный рэпер. Но, судя по соцсетям, битмейкер не унывает: уже выложил фото с места ЧП», – говорится в публикации.

Как выяснилось, музыкант своевременно оформил страховой полис. Теперь компании предстоит выплатить компенсацию за ущерб, причиненный его автомобилю в результате снежного коллапса. Страховка также покроет расходы на ремонт «ласточки» — так владелец ласково называет свою машину.

До этого в Москве на видео сняли дороги после снегопада. На размещенных в сети кадрах видно, как техника расчищает заснеженные дороги, при этом заметно, что в некоторых местах столицы упали деревья, которые заблокировали тротуары и проезжую часть. На записи заметно, как пешеходам приходится перелазить через деревья, ветви которых затрудняют проезд для машин.

