Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Пропавшую в Нижневартовске девочку похитил мужчина и удерживал у себя дома

112: в Нижневартовске мужчина похитил 10-летнюю девочку у озера
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

Девочка, которая ранее пропала в Нижневартовске, была похищена мужчиной. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, десятилетний ребенок находился недалеко от Комсомольского озера, когда к ней подошел 47-летний местный житель. Он стал запугивать несовершеннолетнюю и направился с ней в машину. В результате школьница попала домой к мужчине.

Тем временем родители заметили отсутствие дочери и обратились в полицию. В результате пропавшую нашли.

«Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего», – сообщается в публикации.

Мужчину задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ребенок пропал 7 июня после того, как отправился на прогулку к озеру. После обращения семьи на поиски вышли полицейские и специалисты из поисковой группы.

Спустя два дня ее обнаружили в одной из квартир, каких-либо видимых повреждений на ней не обнаружили.

До этого подросток ушел под воду на озере в Ленобласти и не выжил.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!