Пропавшую в Нижневартовске девочку похитил мужчина и удерживал у себя дома

Девочка, которая ранее пропала в Нижневартовске, была похищена мужчиной. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, десятилетний ребенок находился недалеко от Комсомольского озера, когда к ней подошел 47-летний местный житель. Он стал запугивать несовершеннолетнюю и направился с ней в машину. В результате школьница попала домой к мужчине.

Тем временем родители заметили отсутствие дочери и обратились в полицию. В результате пропавшую нашли.

«Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего», – сообщается в публикации.

Мужчину задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ребенок пропал 7 июня после того, как отправился на прогулку к озеру. После обращения семьи на поиски вышли полицейские и специалисты из поисковой группы.

Спустя два дня ее обнаружили в одной из квартир, каких-либо видимых повреждений на ней не обнаружили.

До этого подросток ушел под воду на озере в Ленобласти и не выжил.