Стала известна судьба девочки из Нижневартовска, пропавшей во время прогулки

Девочку, пропавшую два дня назад у озера в Нижневартовске, нашли живой

Десятилетнюю девочку, пропавшую два дня назад после прогулки у озера в Нижневартовске, нашли живой. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

«Мои коллеги в Ханты-Мансийском автономном округе нашли пропавшую два дня назад 10-летнюю девочку», — написала она.

По словам представителя МВД, девочку удалось обнаружить в квартире жилого дома, видимых повреждений у ребенка не обнаружено. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Другой информации о произошедшем не приводится.

До этого стало известно, что 7 июня девочка 2016 года рождения ушла гулять на озеро в Нижневартовске и не вернулась. С просьбой найти дочь 8 июня в дежурную часть обратилась мать школьницы. Поисками занимались полицейские, а также поисковая группа «Азимут», которая расклеивала листовки по городу и выяснила, что ее видели у озера с другой девочкой.

Ранее в Новосибирске нашли живым пропавшего девятилетнего мальчика.