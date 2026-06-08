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Общество

Подросток ушел под воду на озере в Ленобласти и не выжил

В Ленобласти подросток ушел под воду на озере и не выжил
Pixabay

В Ленинградской области 17-летний подросток не выжил во время купания в озере. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел во Всеволожском районе. Юноша купался в озере и в какой-то момент ушел под воду и пропал из виду.

Люди на берегу в оцепенении наблюдали за поисками подростка. Водолазы и спасатели обследовали дно, нашли юношу и вытащили его из воды. Молодой человек не выжил.

До этого в Бурятии мужчина пытался перейти реку Оронгодой вброд и пропал. Из-за обильных дождей река вышла на пойму и подтопила придомовые территории. Через несколько часов местные жители нашли его без признаков жизни — он ушел под воду.

Ранее семилетний мальчик упал в реку в Красноярском крае и ушел под воду.

 
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