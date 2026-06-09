В Нижневартовске школьница ушла на озеро и бесследно пропала

В Нижневартовске второй день ищут девочку, ушедшую гулять на озеро

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) разыскивают пропавшую девочку 2016 года рождения, которая ушла гулять на озеро и не вернулась. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Как отметил собеседник агентства, 8 июня в дежурную часть обратилась мать школьницы, объяснив, что она отпросилась погулять на озеро, но домой так и не вернулась.

Полицейские предпринимают все возможные меры по установлению обстоятельств произошедшего и поиску ребенка. К поиску также привлечена группа поиска пропавших людей «Азимут» во «ВКонтакте». В сообщении говорится, что подростку 10 лет, она пропала 7 июня. Ее видели у озера с другой девочкой. Другой информации о случившемся нет.

17 мая в Екатеринбурге волонтеры искали считавшегося пропавшим четырехлетнего мальчика, который спрятался в диване и уснул. Близкие ребенка до этого говорили, что он гулял во дворе, но пропал из поля зрения.

Ранее в Тульской области нашли пропавшую 7-летнюю девочку.