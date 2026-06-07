Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Пассажиры из Москвы сутки не могли добраться до Сочи

«Осторожно, новости»: пассажиры сутки добирались на самолете из Москвы до Сочи
MeSamong/Shutterstock/FOTODOM

Пассажиры сутки не могли долететь из Москвы до Сочи, самолет несколько раз разворачивали, сообщает «Осторожно, новости».

Они рассказали Telegram-каналу, что должны были вылететь примерно в 10:00 в субботу, 6 июня, а через четыре часа приземлиться в аэропорту назначения. Однако когда лайнер прилетел в Сочи с небольшой задержкой из-за беспилотной опасности, его развернули. Борт какое-то время кружил над Волгоградом, а потом вернулся в Сочи. Там его развернули и направили на дозаправку в Махачкалу.

В посте говорится, что третья попытка приземлиться в Сочи тоже не увенчалась успехом. В итоге лайнер сел в Минеральных Водах. Пассажиров долго не выпускали из салона, еды им не дали. У одного человека поднялось давление. Примерно в 22:00 пассажиров выпустили, а еще через два часа ожидания приехал автобус до Сочи. Они попали туда через в 12 часов в воскресенье, 7 июня, — с опозданием почти на сутки.

По словам пассажиров, за все время в пути им предоставили купон на 800 руб. и раздали в самолете воду. Они намерены подать претензию.

До этого стало известно, что в аэропорту Сочи тысячи пассажиров не могут вылететь на своих рейсах из-за атак БПЛА, которые происходят с пятницы, 5 июня. Как написал Mash, в залах душно, свободных стульев нет, поэтому пассажиры расположились на своих полотенцах и ковриках. Кроме того, есть неполадки в работе лифтов. Табло ничего не показывают, а информационные стойки забиты.

Ранее пассажиры съели всю еду в аэропорту Сочи.

 
Теперь вы знаете
Леонид Каневский внезапно стал мемом в Южной Корее. Почему пользователи в восторге от российского ведущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!