Пассажиры из Москвы сутки не могли добраться до Сочи

Пассажиры сутки не могли долететь из Москвы до Сочи, самолет несколько раз разворачивали, сообщает «Осторожно, новости».

Они рассказали Telegram-каналу, что должны были вылететь примерно в 10:00 в субботу, 6 июня, а через четыре часа приземлиться в аэропорту назначения. Однако когда лайнер прилетел в Сочи с небольшой задержкой из-за беспилотной опасности, его развернули. Борт какое-то время кружил над Волгоградом, а потом вернулся в Сочи. Там его развернули и направили на дозаправку в Махачкалу.

В посте говорится, что третья попытка приземлиться в Сочи тоже не увенчалась успехом. В итоге лайнер сел в Минеральных Водах. Пассажиров долго не выпускали из салона, еды им не дали. У одного человека поднялось давление. Примерно в 22:00 пассажиров выпустили, а еще через два часа ожидания приехал автобус до Сочи. Они попали туда через в 12 часов в воскресенье, 7 июня, — с опозданием почти на сутки.

По словам пассажиров, за все время в пути им предоставили купон на 800 руб. и раздали в самолете воду. Они намерены подать претензию.

До этого стало известно, что в аэропорту Сочи тысячи пассажиров не могут вылететь на своих рейсах из-за атак БПЛА, которые происходят с пятницы, 5 июня. Как написал Mash, в залах душно, свободных стульев нет, поэтому пассажиры расположились на своих полотенцах и ковриках. Кроме того, есть неполадки в работе лифтов. Табло ничего не показывают, а информационные стойки забиты.

Ранее пассажиры съели всю еду в аэропорту Сочи.