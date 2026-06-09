В СК объяснили, зачем на месте поисков Усольцевых поставили блокпост

После возобновления поисков пропавшей семьи Усольцевых на месте установили блокпост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по региону.

Как рассказали представители ведомства, это уже дало результат. Благодаря блокпосту на место не допускают посторонних.

«Это дало возможность специалистам спокойно проводить поиски», – сообщается в публикации.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали во время похода, в который они отправились в сентябре 2025 года. Во время масштабных поисков найти семью не смогли. Мероприятия останавливались на холодное время года и возобновились в мае текущего года.

На данный момент Усольцевых ищут только специалисты, всего насчитывается около 80 человек. Журналистам проход на территорию закрыли.

Изначально сотрудники Следкома отрабатывали несколько версий, в том числе и криминальную, но в результате остановились на несчастном случае.

Ранее экс-спасатель объяснил, почему поиски Усольцевых эффективны до середины июня.