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Общество

Специалисты прервали поиски Усольцевых после обнаружения возможных зацепок

ТАСС: в Красноярском крае временно перестали искать Усольцевых
Ирина Усольцев/«ЛизаАлерт» Красноярского края/VK

Специалисты временно прекратили работу над поисками Усольцевых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по региону.

По данным агентства, причиной такого решения стала необходимость проанализировать проведенную работу.

«Всего в ходе поисков было обследовано около 1 тыс. кв. км труднопроходимой горной тайги», – сообщается в публикации.

До этого стало известно, что спасатели обнаружили на месте вещи, которые, возможно, принадлежат семье.

Также специалисты решили снять блокпост на месте поисков, который ранее установили, чтобы задействованные в мероприятиях эксперты смогли работать без помех.

Семья Усольцевых перестала выходить на связь в сентябре прошлого года во время похода в горы в Красноярском крае. Во время первых поисков волонтерам и представителям профильных ведомств ничего найти не удалось.

Мероприятия прерывались, но недавно возобновились снова. Пока что семью из трех человек обнаружить не удалось.

Ранее опытный походник оценил шансы найти следы пропавшей семьи Усольцевых.

 
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