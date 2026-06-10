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Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Переменная облачность и до +31°C ожидаются в Москве 10 июня
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Москве в среду, 10 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и до +31°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, днем в городе ожидается +29…+31°C, а в ночь на четверг — до +14°C.

Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Московской области прогнозируется +26…+31°C, а в ночь на четверг температура может опуститься до +11°C.

Накануне сообщалось, что в Московской области на двое суток ввели желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемых гроз. Такой уровень будет сохраняться в период с 9:00 среды до 21:00 пятницы в отдельных районах Московской области. Также в дневные часы возможны кратковременные дожди и грозы.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что на неделе в столичном регионе установится жаркая летняя погода, пройдут дожди с грозами.

По его словам, днем воздух будет прогреваться от +27 до +32 градусов, а ночью температура может варьироваться от +15 до +20 градусов.

Ранее в Госдуме предложили ввести удаленную работу при аномальной жаре.

 
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