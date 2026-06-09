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Мать отказалась от мужчины, который зверски избил и прыгал на лице женщины в Татарстане

ИА Регнум: мать отказалась от мужчины, который зверски избил женщину в Заинске
Shutterstock

Мать отказалась от мужчины, который жестоко избил свою сожительницу в Татарстане. Об этом она сообщила в беседе с ИА Регнум.

Мать нападавшего заявила, что сын для нее «больше не существует». Она не одобряет поступок сына и считает, что он должен ответить за свои действия по закону.

В то же время, по словам членов семьи пострадавшей, она боится писать на мужчину заявление, опасаясь мести. Ее семья настаивает, что мужчина должен понести наказание по всей строгости закона. Сейчас женщина находится дома в кругу семьи.

Инцидент произошел на улице Никифорова в городе Заинске. Женщина пыталась разорвать отношения с сожителем, однако тот ее зверски избил, выволок на улицу уже без сознания и продолжил наносить удары. Камера домофона зафиксировала, как он прыгал на лице жертвы, бил ее ногами и мусорным баком. Он также угрожал отрезать ей голову.

Ранее стали известны подробности об избиении татарстанки, на лице которой прыгал агрессор.

 
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