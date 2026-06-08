Стали известны подробности об избиении татарстанки, на лице которой прыгал агрессор

АиФ: прыгавший на лице женщины в Заинске мужчина уже избивал ее

Конфликт в Заинске между женщиной и мужчиной, который прыгал у нее на лице, начался незадолго до избиения около подъезда. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, ссора с возлюбленным началась в местном супермаркете. Когда пострадавшая шла с пакетами, мужчина напал на нее. Она пыталась сбежать, но мужчина нагнал ее и повалил на землю.

«Он прыгал на ее лице, бил головой об асфальт, а затем использовал стоящий рядом мусорный бак как орудие», – сообщается в публикации.

По словам местных жителей, в какой-то момент мужчина кричал, что это «его женщина», а, значит, он может причинять ей вред. Несколько минут очевидцы игнорировали ситуацию, но вскоре кто-то вызвал полицию.

Когда на место прибыли медики, агрессор не подпускал их к девушке. Позже приехала полиция и задержали его.

По словам местных жителей, это не первый подобный случай. До этого мужчина избивал возлюбленную и «таскал за волосы по всему торговому залу» супермаркета. Тогда его задержали, но выпустили на следующий день. Его якобы «отмазала» мать.

Ранее россиянин предстал перед судом за избиение пожилого отца табуретом.