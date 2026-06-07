Мужчина зверски избил сожительницу, пытавшуюся сбежать от него, и попал на видео

В Татарстане мужчина зверски избил сожительницу, которая пыталась сбежать от него, и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел на улице Никифорова в городе Заинске. Женщина пыталась разорвать отношения с сожителем, однако тот ее зверски избил, выволок на улицу уже без сознания и продолжил наносить удары. Камера домофона зафиксировала, как он прыгал на лице жертвы, бил ее ногами и мусорным баком. Он также угрожал отрезать ей голову.

Прибывшим полицейским и медикам он мешал подойти к пострадавшей, стражи порядка в результате скрутили его. Женщину с множественными травмами госпитализировали, информации о ее состоянии не поступало. Telegram-канал «Казань на максималках» сообщает, что, когда на нападавшего надевали наручники, он кричал «не надо, пожалуйста».

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