В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

С аэропорта Сочи сняли ограничениями на полеты. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Вечером 9 июня аэропортам Домодедово и Жуковский ввели ограничения. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Утром этого же дня ограничения на полеты начали действовать еще в двух московских аэропортах — Внуково и Шереметьево.

Изменения работы российских аэропортов зачастую связаны с атаками украинских беспилотников на российские регионы. Только за ночь с 8 на 9 июня силами противовоздушной обороны было уничтожено 140 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей, а также над Московским регионом и республикой Крым.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.