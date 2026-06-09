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Общество

Два московских аэропорта обслуживают рейсы по согласованию

Росавиация: Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию
Shutterstock

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование неба над авиагаванями. Об этом сообщила в мессенджере «Макс» пресс-служба Росавиации.

В ведомстве предупредили, что возможны изменения в расписании рейсов.

Соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к столице.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 9 июня силы ПВО уничтожили 140 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Московским регионом.

Интенсивность атак украинских беспилотников по российским регионам возрастает. Огневому воздействию все чаще стали подвергаться объекты сугубо гражданской инфраструктуры. Украинские дроны за последнее время атаковали междугородний автобус ПодольскСимферополь в Донецкой народной республике и поезда с пассажирами в Крыму и Луганской народной республике. С чем это связано и как в этой ситуации нужно ответить России — в материале военного обозревателя полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.

 
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