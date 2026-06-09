Над Россией за ночь сбили 140 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны в ночь на вторник перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО отражали атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на нескольких направлениях.

Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей, а также над Московским регионом и республикой Крым.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили дроны над акваториями Азовского и Черного морей.

Интенсивность атак украинских беспилотников по российским регионам возрастает. Огневому воздействию все чаще стали подвергаться объекты сугубо гражданской инфраструктуры. Украинские дроны за последнее время атаковали междугородний автобус Подольск — Симферополь в Донецкой народной республике и поезда с пассажирами в Крыму и Луганской народной республике.

С чем это связано и как в этой ситуации нужно ответить России — в материале военного обозревателя полковника в отставке Михаила Ходаренка.

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