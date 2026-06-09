Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на особый режим работы

Росавиация: аэропорты Жуковский и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Аэропорты Домодедово и Жуковский в связи с ограничениями на полеты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Домодедово, Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в публикации.

В связи с ограничениями возможны корректировки в расписании части рейсов.

В Росавиации отметили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Домодедово и Жуковский.

9 июня утром на полеты по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование неба над авиагаванями перешли еще два московских аэропорта — Внуково и Шереметьево.

Ранее аэропорт Пскова временно ограничил работу.