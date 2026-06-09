В Дагестане при взрыве на газопроводе никто не пострадал

Врио главы Дагестана Щукин: в результате взрыва в Кизилюрте никто не пострадал

В результате взрыва на магистральном газопроводе в Кизилюрте никто не пострадал. Об этом сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин в своем Telegram-канале.

«На место происшествия были незамедлительно направлены силы и средства МЧС России, работают все экстренные службы, приняты необходимые меры для безопасности людей и объектов. Пострадавших нет», — написал врио главы региона.

Щукин добавил, что он взял ситуацию под личный контроль.

Вечером 9 июня на магистральном газопроводе в Дагестане произошли три взрыва. По данным МЧС России, диаметр взорвавшегося газопровода составляет 1200 мм. На место происшествия направлены необходимые силы — всего от РСЧС привлечено 25 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и три единицы техники.

Глава Кизилюрта Саид Маматханов сообщил, что в городе более 100 человек эвакуировали из домов из-за пожара после взрывов. По его словам, ближайшие к возгоранию улицы были перекрыты.

Ранее несколько человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии.