Москвичам рассказали, стоит ли ждать увеличения количества гроз в городе

Климатолог Семенов: в Москве может увеличиться количество гроз и смерчей
В Московском регионе в ближайшие годы может увеличиться количество гроз и смерчей. Об этом «Москве 24» заявил директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

По его словам, интенсивность грозовых явлений фиксируют с помощью спутниковых наблюдений. При этом он уточнил, что пока нет данных о том, что этот показатель в регионе вырос значительно.

«В целом же у нас можно ожидать увеличения количества конвективных явлений, к которым относятся грозы, а также шквалы и смерчи. Это связано с глобальным потеплением. Чем теплее, тем более влажным становится воздух: он теряет устойчивость, поднимается все выше и провоцирует восходящие и нисходящие движения больших воздушных масс, приводя к возникновению различных атмосферных явлений», — сказал Семенов.

На фоне этого эксперт допустил вероятность того, что такие явления станут более интенсивными. При этом он добавил, что это только возможная тенденция.

Руководитель ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» Олег Моцарь до этого говорил, что людям, которые оказались на открытой местности во время гроз с молниями, не стоит стоять у воды. Он напомнил, что вода является проводником электричества. При этом разряд может передаваться и через мокрый песок. В связи с этим спасатель во время непогоды посоветовал уходить под тент на сухой песок и подальше от водоема.

