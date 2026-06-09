В Армении арестовали еще двух кандидатов в депутаты от блока Карапетяна

СК сообщил об аресте двух человек из блока «Сильная Армения» Карапетяна

В Армении арестовали еще двух кандидатов в депутаты от блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного комитета республики.

«В ходе предварительного следствия по уголовному делу в отношении шести кандидатов в депутаты от «Сильной Армении» было возбуждено уголовное дело. Были вынесены решения о задержаниях», — говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что в отношении двух подозреваемых избрали меру пресечения в виде ареста. Задержанные могут быть причастны к отмыванию денег, пояснили в ведомстве.

7 июня Карапетян сообщил, что армянские силовики за два дня арестовали около 100 сторонников оппозиционной партии «Сильная Армения».

8 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Когда журналисты поинтересовались, откуда у политика результаты, если Центризбирком пока не обработал даже четверть голосов с избирательных участков, политик сказал, что у «Гражданского договора» есть протоколы и собственные подсчеты. Кроме того, ее доверенные лица присутствовали на всех участках.

Ранее против лидера «Процветающей Армении» возбудили уголовное дело.