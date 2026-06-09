В РФ рассказали о предстоящем Петербургском международном юридическом форуме

Минюст России: ПМЮФ в 2026 году пройдет под девизом «Время быть в праве»

В 2026 году Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) пройдет под девизом «Время быть в праве». Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции России.

Как заявил глава ведомства, председатель оргкомитета ПМЮФ Константин Чуйченко, слова которого приводит пресс-служба, доверительный диалог российских и зарубежных юристов, государственных деятелей, представителей деловых кругов и общественных организаций, традиционно складывающийся на площадке форума, и в текущем году станет «важным шагом на пути укрепления авторитета ценностей международного права, дальнейшего развития национальных правовых систем и новых направлений межгосударственного взаимодействия».

По информации Минюста, деловая программа ПМЮФ-26 состоит из свыше 100 мероприятий, выстроенных вокруг восьми тематических треков, посвященных актуальным вопросам в сфере права. Ключевым событием форума будет являться пленарное заседание на тему «Международное право — привилегия первых или право равных?». Кроме того, на ПМЮФ состоится совещание министров юстиции, а также пройдут стратегическая сессия «Право 2050» и сессия «1905: революция и реформы. Уроки истории».

XIV Петербургский международный юридический форум проведут с 24 по 26 июня.

До этого президент РФ Владимир Путин принял участие в ежегодном совещании судей в Верховном суде России, впервые посетив высшую инстанцию после назначения Игоря Краснова председателем. В своем обращении к судьям глава государства подчеркнул, что заключение под стражу предпринимателей и обвиняемых в экономических преступлениях должно оставаться исключительной мерой.

Ранее Путин призвал совершенствовать правосудие в России.