Полиция задержала двоих участников ограбления женщины на Строгинском бульваре

По делу об убийстве предпринимательницы в Москве задержали еще двух фигурантов

Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко заявила в разговоре с ТАСС о задержании еще двух фигурантов уголовного дела об убийстве и разбойном нападении на женщину на Строгинском бульваре в Москве.

«Задержаны еще два фигуранта уголовного дела об убийстве и разбойном нападении на Строгинском бульваре Москвы», — сказала Петренко.

Убийство произошло в квартире на Строгинском бульваре в апреле. По версии следствия, молодой футболист, завербованый мошенниками, проник в жилье женщины и хотел вынести деньги из сейфа семьи, но хозяйка пришла домой раньше. Она попыталась остановить «гостя», но тот напал и нанес ей серьезные травмы, приведшие к гибели женщины.

Молодой человек все же похитил деньги и драгоценности, после чего выбросил их из окна, где их подхватила девушка-курьер и передала другому доставщику.

Как рассказала Петренко, совместная работа следователей столичного СК и оперативников полиции позволила раскрыть схему реализации краденого имущества, которую разработал один из кураторов курьеров. Правоохранители выяснили, что фигурант систематически втягивал курьеров в преступную деятельность и управлял их действиями, поддерживая работу всей криминальной цепи.

16 апреля правоохранители задержали молодого человека, которого подозревают в участии в убийстве. 19-летнего юношу поймали в Петербурге. Как полагают следователи, он отвечал за найм курьеров и организацию преступления. Так, он координировал действия, связанные с передачей ценностей, которые были в квартире.

Ранее в Екатеринбурге вынесли суровый приговор насильнику-рецидивисту за двойное убийство.