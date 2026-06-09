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Общество

Экс-военному вынесли приговор за убийство и изнасилование женщины и ее дочери

E1.ru: в Екатеринбурге рецидивисту дали пожизненное за убийство жены и ее дочери
Телеграм-канал «Полиция Прикамья»

Бывшего военнослужащего из Пермского края Артема Бучина, обвиняемого в изнасиловании и убийстве бывшей супруги и ее семилетней дочери от другого брака, приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на источник.

Трагедия произошла 28 августа 2024 года в городе Чусовой. Следователи установили, что сначала Бучин распивал алкоголь с женщиной, после чего между ними возникла ссора. Во время конфликта собутыльница ударила его по лицу. В ответ он схватил ее за шею и начал душить. На шум прибежала дочь потерпевшей, после чего мужчина напал и на ребенка. Когда обе потерпевшие потеряли сознание, он изнасиловал их, а затем убил.

Во время расследования мужчина утверждал, что ссора началась из-за его курения. Однако, по информации Telegram-канала Baza, одной из возможных причин могла стать ревность. По данным источника, Бучин подозревал женщину в том, что она ему изменила, когда он был в зоне боевых действий.

На следующий день после произошедшего Бучин отвел своего четырехлетнего сына, который был в квартире в момент трагедии, к матери. Тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти нашли на следующий день в одной из квартир Чусового. Подозреваемого задержали через два дня. Вину мужчина признал.

Как отмечает издание, Бучин уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2018 году его судили за грабеж, совершенный группой лиц.

В 2022 году мужчину задержали по обвинению в убийстве и изнасиловании медсестры Татьяны Рекутиной. По данным следствия, тогда Бучин познакомился с женщиной на улице и согласился показать ей дорогу. Позже между ними произошел конфликт, после которого он задушил потерпевшую, совершил насильственные действия и убил ее.

В феврале 2023 года суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Летом того же года мужчина заключил контракт на военную службу и отправился в зону боевых действий. После ранения осенью 2023 года он вернулся в родной город.

Ранее в Башкирии пьяный мужчина из-за ревности выбросил подругу с балкона седьмого этажа.

 
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