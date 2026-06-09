В Роскачестве рассказали о новой схеме обмана с госнаградами

В Роскачестве рассказали о схеме мошенничества с «госнаградами» перед Днем России

В преддверии Дня России зафиксирован всплеск мошеннических СМС и звонков. Об этом ТАСС рассказали в организации.

Утверждается, что человеку приходит СМС с личным обращением, где сообщается, что «за активную гражданскую позицию и вклад в развитие региона» ему присвоена почетная грамота или медаль ко Дню России. Для получения награды предлагается перейти по ссылке, ввести паспортные данные и оплатить «организационный сбор» — от 500 до 3 тыс. рублей.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко напомнил, что государственные награды никогда не вручаются за деньги.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) до этого предупреждал, что в летний сезон мошенники активно используют схемы, которые связаны с арендой дач, саженцами, ложными подработками и поддельными путевками.

В мае сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему обмана подростков, предлагая им несуществующую подработку на летние каникулы. По данным аналитиков, злоумышленники звонят подросткам от имени частных компаний и предлагают якобы выгодную работу с гибким графиком. После того как ребенок проявляет интерес, ему отправляют ссылку для «оформления».

Ранее МВД научило россиян распознавать мошенников по «кодовым» фразам.