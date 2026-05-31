МВД научило россиян распознавать мошенников по «кодовым» фразам

МВД России составило перечень фраз и выражений, услышав которые во время телефонного разговора, следует немедленно прекратить общение. Злоумышленники используют эти термины, чтобы создать у человека ощущение участия в сложной государственной процедуре, говорится в канале «Вестник киберполиции» в мессенджере Макс.

Классическая уловка — предложение перевести деньги на так называемый «безопасный счет». В МВД подчеркивают: в российских банках не существует «специальных», «защищенных» или «резервных» счетов для хранения средств граждан.

Еще один выдуманный термин — «дистанционный обыск». Такой процедуры не существует в природе, пояснили в полиции.

Мошенники также используют оборот «декларация наличных средств», убеждая передать деньги курьеру или перевести на свои счета, а своих пособников, забирающих средства, представляют «внештатными сотрудниками фельдъегерской службы». В МВД подчеркнули. что эта служба не перевозит личные деньги граждан и не взаимодействует с ними.

Также злоумышленники используют понятие «зеркальный кредит», когда пытаются вынудить жертву срочно оформить реальный заем для «перекрытия» или «аннулирования» кредита, который якобы как раз в это самое время пытаются взять преступники от его имени.

При обещании выигрыша или дохода от инвестиций жертву просят совершить «встречный перевод» — внести «гарантийный платеж» или оплатить «антифрод-проверку». В правоохранительном ведомстве напомнили, что банки и брокеры не могут требовать перевода денег для получения каких-либо выплат.

Фейком являются и «спецячейки Центробанка» или «защищенные банковские ячейки». В МВД заверили, что Банк России, полиция и ФСБ не принимают денежные средства на хранение от граждан.

Ранее МВД предупредило о новой уловке мошенников с сайтами-клонами.

 
