Мошенники начали заманивать подростков фейковой подработкой на лето

Мошенники начали использовать новую схему обмана подростков, предлагая им несуществующую подработку на летние каникулы. Об этом сообщили РИА Новости в сервисе «МТС Защитник».

По данным аналитиков, злоумышленники звонят подросткам от имени частных компаний и предлагают якобы выгодную работу с гибким графиком. После того как ребенок проявляет интерес, ему отправляют ссылку для «оформления».

На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт. Там подростков просят ввести персональные данные, после чего мошенники получают доступ не только к информации жертвы, но и к возможным счетам родителей, которыми пользуется ребенок.

Эксперты напомнили, что реальные работодатели не оформляют сотрудников через ссылки из сообщений или мессенджеров. Специалисты советуют проверять информацию о компании через отзывы на профильных сайтах, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные на неизвестных ресурсах.

В сервисе также рекомендовали сразу прекращать разговор, если детям или их родителям поступают навязчивые предложения о подработке. Если человек все же стал жертвой мошенников, ему посоветовали оперативно обратиться в правоохранительные органы.

Ранее мошенники использовали фальшивые чеки с маркетплейсов для кражи данных банковских карт.

 
