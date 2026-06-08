Россиянам рассказали о популярных схемах мошенников летом

Летом мошенники активно используют схемы, которые связаны с арендой дач, саженцами, ложными подработками и поддельными путевками. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

По его словам, одна из самых частых схем аферистов в в этот период связана с арендой дачи.

«В объявлении красивые фотографии, приятная цена, хозяин вежливо отвечает и сразу говорит, что желающих много. Дальше просит внести небольшую бронь, чтобы «закрепить даты». После перевода объявление удаляется, телефон замолкает», — сказал депутат.

Также он предупредил о липовых штрафах. Как пояснил парламентарий, в чат СНТ или района поступает сообщение якобы от администрации, товарищества, коммунальщиков или инспектора: трава высокая, костер развели, мусор сложили неправильно, воду расходуете с нарушением, за грибы теперь нужен платеж. Внутри сообщения имеется ссылка, QR-код или просьба перевести деньги на карту.

Кроме того, Гаврилов заявил, что есть фейковые магазины саженцев, семян, теплиц, насосов, генераторов и садового инвентаря. Не стоит вестись и на «сертификаты на сбор грибов».

Депутат также рассказал, что на услугах для участка тоже завязано много обмана: бригада обещает спилить деревья, вывезти мусор, покосить траву, почистить территорию, привезти землю, песок или дрова.

«Сначала просят аванс на бензин, материалы или технику, потом пропадают либо начинают требовать доплату уже на месте», — уточнил он.

Помимо этого, парламентарий предупредил о мошеннических схемах, связанных с летними подработками для студентов и подростков.

Также опасно предложение открыть карту и принимать чужие переводы, поскольку это может вовлечь в преступную деятельность. Есть схожие сценарии с путевками, билетами и экскурсиями, добавил Гаврилов.

До этого депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что одна из самых коварных мошеннических схем при продаже недвижимости связана с манипуляциями при расчетах. Он призвал при сделке быть осмотрительным и не поддаваться на иллюзию простой выгоды.

Ранее депутат Госдумы рассказал, когда власти могут потребовать деньги за борщевик.