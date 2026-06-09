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Общество

На Филиппинах количество афтершоков превысило тысячу

GMA: более тысячи афтершоков зафиксировано после землетрясения на Филиппинах
ymphotos/Shutterstock/FOTODOM

Более 1 тыс. афтершоков было зарегистрировано после землетрясения на Филиппинах. Об этом сообщает филиппинский телеканал GMA со ссылкой на данные Института вулканологии и сейсмологии Филиппин (PHIVOLCS).

«По состоянию на 7:00 утра (2:00 по мск — «Газета.Ru») вторника было зафиксировано 1055 афтершоков после землетрясения у острова Минданао», - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 8,1 произошло у берегов острова Минданао 8 июня. После него была объявлена угроза цунами, которая к настоящему моменту снята. В школах пострадавшего острова временно отменены занятия. Число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 37.

До этого японские ученые нашли новый способ предсказывать мощные землетрясения. Они пришли к выводу, что небольшие толчки, которые в прошлом считались незначительными, могут сигнализировать о накоплении напряжения в земной коре.

Ранее стало известно, затронуло ли землетрясение на Филиппинах туристов из России.

 
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