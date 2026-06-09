«Роснано» подало еще один иск к Чубайсу

«Роснано» направило в Арбитражный суд Москвы еще один иск к экс-главе госкомпании Анатолию Чубайсу и другим бывшим топ-менеджерам. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Исковое заявление на сумму около 16,6 млн рублей поступило в суд 8 июня, однако пока еще не принято к рассмотрению. Основания исковых требований также не уточняются.

Ответчиками помимо Чубайса в иске указаны еще шесть бывших руководителей «Роснано»: экс-зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Герман Пихоя, а также Олег Киселев и Владимир Аветисян.

Эти же фигуранты, а также бывший гендиректор ООО «Пластик Лоджик» Николай Тычинин были ответчиками по первому иску «Роснано» к экс-топам — о взыскании убытков, причиненных реализацией проекта Plastic Logic.

«Роснано» в течение нескольких лет финансировало проект Plastic Logic по производству и поставке в образовательные учреждения гибких пластиковых дисплеев и гаджетов. Однако проект не был реализован.

9 марта завершилось расследование уголовного дела в отношении трех бывших руководителей «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями. Речь идет об Артуре Галстяне, Борисе Подольском и Марине Касенковой. В апреле приговор вынесли гендиректору компании «Пластик Лоджик» Борису Галкину по делу о растрате более 6 млрд рублей.

Сам Чубайс назвал все обвинения против экс-топ-менеджеров компании «издевательством над законом».

Ранее суд отклонил иск «Роснано» к экс-замглавы компании Малышеву на 226 млн рублей.