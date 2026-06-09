Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

«Роснано» подало еще один иск к Чубайсу

«Роснано» потребовало в суде 16,6 млн рублей от экс-главы компании Чубайса
Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

«Роснано» направило в Арбитражный суд Москвы еще один иск к экс-главе госкомпании Анатолию Чубайсу и другим бывшим топ-менеджерам. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Исковое заявление на сумму около 16,6 млн рублей поступило в суд 8 июня, однако пока еще не принято к рассмотрению. Основания исковых требований также не уточняются.

Ответчиками помимо Чубайса в иске указаны еще шесть бывших руководителей «Роснано»: экс-зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Герман Пихоя, а также Олег Киселев и Владимир Аветисян.

Эти же фигуранты, а также бывший гендиректор ООО «Пластик Лоджик» Николай Тычинин были ответчиками по первому иску «Роснано» к экс-топам — о взыскании убытков, причиненных реализацией проекта Plastic Logic.

«Роснано» в течение нескольких лет финансировало проект Plastic Logic по производству и поставке в образовательные учреждения гибких пластиковых дисплеев и гаджетов. Однако проект не был реализован.

9 марта завершилось расследование уголовного дела в отношении трех бывших руководителей «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями. Речь идет об Артуре Галстяне, Борисе Подольском и Марине Касенковой. В апреле приговор вынесли гендиректору компании «Пластик Лоджик» Борису Галкину по делу о растрате более 6 млрд рублей.

Сам Чубайс назвал все обвинения против экс-топ-менеджеров компании «издевательством над законом».

Ранее суд отклонил иск «Роснано» к экс-замглавы компании Малышеву на 226 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Удары России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!