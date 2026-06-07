Иск «Роснано» к экс-замглавы компании на 226 млн рублей отклонили

Мещанский суд Москвы отклонил иск «Роснано» к бывшему заместителю главы компании Андрею Малышеву. Об этом сообщил ТАСС.

Компания требовала взыскать с него 226 млн 176 тыс. рублей ущерба.

На этой неделе Малышева, который проживает за пределами России, заочно приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о махинациях на общую сумму более 1 млрд рублей. Его признали виновным в растрате в особо крупном размере и особо крупном мошенничестве в сфере кредитования.

Суд назначил ему штраф в размере 1,5 млн рублей и наказание в виде запрета на 3 года занимать руководящие должности в государственных корпорациях и коммерческих организациях. На его имущество был наложен арест.

В марте СК завершил расследование уголовного дела в отношении трех бывших руководителей «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее суд отклонил апелляции Чубайса по многомиллиардному иску «Роснано».