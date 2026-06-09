Россиянам напомнили о возможности уйти с работы в жару

Юрист Леонова: если температура в офисе превышает 28°C, то можно уйти с работы

В России сотрудники имеют право отказаться от работы летом, если температура в офисе превышает 28°C. Об этом в интервью РИА Новости рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Леонова.

«Высокая температура в офисе может стать основанием для отказа от работы, если она превышает допустимые нормы», — отметила юрист, напомнив, что для офисных сотрудников с преимущественно сидячей и малоподвижной работой максимальная допустимая температура летом +28°C.

По словам Леоновой, при превышении допустимой температуры сотрудник должен письменно уведомить об этом начальника, указав показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег. При этом юрист подчеркнула, что самовольный уход с рабочего места без оформления попросту может быть расценен как прогул.

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