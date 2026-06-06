Москвичей предупредили об опасной погоде

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за предстоящей жары. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Там уточнили, что предупреждение об опасных погодных условиях в столице будет действовать в понедельник и вторник, 8 и 9 июня. В эти дни воздух может прогреться до +30°C. В городе также прогнозируется переменная облачность, но возможен и кратковременный дождь.

«Немного прохладными еще будут ночи, но днем воздух в условиях неполной облачности сможет быстро и хорошо прогреться», — описали синоптики погоду в Центральной России в ближайшее время.

В Гидрометцентре добавили, что средняя суточная температура на будущей неделе будет на 1-1,5°C превышать климатическую норму.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что жара в Москве ожидается в конце июня и начале июля. В этот период температура воздуха будет колебаться между +25°C и +30°C. В отдельные дни в первом месяце лета возможны дожди с грозами, но в целом осадки будут соответствовать норме.

Ранее россиянам рассказали, куда поехать в отпуск, чтобы сбежать от жары.