Москвичей предупредили о сильной жаре до конца недели

Синоптик Макарова: жара до 32 градусов продержится в Москве до конца недели

На протяжении всей недели в Московском регионе ожидается сильная жара, температура воздуха может достигать 32°C. Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Есть предупреждение о явлении, которое называется сильная жара. Это когда в Москве температура достигает 30°C и может превышать их. Для Москвы предупреждение выпущено. Практически вся неделя будет такой», — отметила Макарова.

По ее словам, во вторник будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, температура в Москве составит 13-15°C, а в области — 10-15°C. Днем возможны кратковременные дожди, температура в столице колеблется от 29 до 31°C, в области — от 26 до 31°C.

В среду ночью также будет переменная облачность без осадков, температура в Москве составит 14-16°C, а в области — 11-16°C. Днем возможны кратковременные дожди, местами с грозами; в Москве температура ожидается на уровне 29-31°C, по области — 26-31°C.

В четверг синоптики прогнозируют безосадочную погоду ночью, температура в Москве составит 14-16°C, по области — 11-16°C. Днем в области могут пройти кратковременные дожди и грозы, температура будет колебаться от 27 до 32°C, в Москве — от 30 до 32°C.

В пятницу ночью температура в Московском регионе составит 14-19°C, также ожидаются кратковременные дожди. Днем возможны дожди, температура воздуха достигнет 28-32°C.

В субботу ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Ночью температура будет колебаться от 15 до 20°C, а днем — от 26 до 31°C.

Ранее в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары.