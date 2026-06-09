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Общество

Движение через «Джанкой» на границе с Крымом перекрыли

Движение через пункт пропуска «Джанкой» на границе с Крымом перекрыто
Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Движение через пункт пропуска «Джанкой» на границе Херсонской области с Крымом перекрыто. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на пунктах пропуска между двумя регионами.

Из-за осложненной ситуации с проездом к пункту пропуска граждан попросили выбирать альтернативные пути движения к полуострову.

В частности, водителям посоветовали ехать по двум маршрутам: Мелитополь — Новоалексеевка — Новотроицкое — Чаплинка — Армянск и Мелитополь — Новоалексеевка — Чкалово — Аскания-Нова — Чаплинка — Армянск.

В ночь на 8 июня украинский беспилотник атаковал тепловоз пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Симферополь. В результате удара ранен машинист, его помощник не выжил. После атаки железнодорожное сообщение на востоке Крымского полуострова было приостановлено. В ходе ночной атаки 4 июня на пригородный поезд Азовское — Керчь один мирный житель получил несовместимые с жизнью ранения, еще три человека пострадали. 2 июня украинский дрон ударил по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя, в числе пострадавших есть дети.

Ранее Песков заявил, что удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет мирное урегулирование.

 
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