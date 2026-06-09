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Общество

ВСУ вновь ударили по мосту между Крымом и Херсонской областью

Сальдо: мост через Чонгарский пролив снова поврежден в результате атаки БПЛА ВСУ
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В ночь на 9 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Херсонской области, в результате ударов был снова поврежден мост через Чонгарский пролив. Об этом в «Макс» сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он уточнил, что движение через мост перекрыто, на месте работают профильные службы.

«Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп», — написал Сальдо.

По его словам, на подлете к мосту в Чонгаре мобильные огневые группы и силы ПВО сбили больше 20 украинских БПЛА. Большинство целей было уничтожено на подлете, уточнил Сальдо.

До этого ВСУ атаковали пост в поселке Чонгар ночью 7 июня. После этого движение автотранспорта через пункт пропуска «Джанкой», расположенный на административной границе между Крымом и Херсонской областью, было перекрыто. В целях безопасности проезд был ограничен. Автомобили и рейсовые автобусы отправляли через автомобильные пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп».

Мост открыли на следующий день, 8 июня.

Ранее БПЛА ударил по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь.

 
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