Названо точное время самой короткой ночи в 2026 году

Планетарий: самая короткая ночь в 2026 году наступит с 21 на 22 июня

Ночь на 22 июня 2026 года станет самой короткой в Северном полушарии, включая Москву, где ее продолжительность составит 6 часов и 27 минут. Об этом сообщили в Московском планетарии, передает РИА Новости.

«Самая короткая ночь будет после самого длинного светового дня 21 июня, то есть с 21 на 22 июня 2026 года. Она продлится 6 часов 27 минут», — отметил представитель планетария.

День летнего солнцестояния, когда Солнце находится на высшей точке над горизонтом, отмечает самый длинный день и самую короткую ночь года. После этого момента светлое время суток начинает постепенно сокращаться, достигая своего минимума в декабре.

По словам профессора Иркутского госуниверситета и старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН Сергея Язева, 21 декабря на территории России был зафиксирован наиболее непродолжительный световой день, составивший лишь 18 минут. С 22 декабря начался процесс постепенного роста продолжительности светлого времени суток.

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