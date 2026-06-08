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Общество

Собака нарушила работу аэропорта Новосибирска

SHOT: собака задержала посадку двух самолетов в аэропорту Новосибирска
Александр Кряжев/РИА Новости

Выбежавшая на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Новосибирска собака внесла временный беспорядок в работу воздушной гавани. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Персонал аэропорта долго не мог поймать бегавшего по ВПП пса. Из-за этого не смогли вовремя приземлиться рейсы из Новокузнецка и Екатеринбурга. Самолетам пришлось уйти на второй круг.

В конце концов четвероногого нарушителя увели с полосы. После этого оба лайнера благополучно совершили посадку.

19 мая сообщалось, что американку с ограниченными возможностями, летевшую с двумя служебными собаками, вынудили покинуть рейс American Airlines, потому что они не понравились бортпроводнику.

19 апреля стало известно, что женщина бросила собаку в аэропорту США, чтобы ее пустили в самолет, и была арестована.

Ранее мужчина попытался остановить самолет во время взлета, выбежав на рулежную дорожку.

 
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