Бортпроводник выгнал пассажирку с рейса из-за двух служебных собак

Американку с ограниченными возможностями, летевшую с двумя служебными собаками, вынудили покинуть рейс American Airlines, потому что они не понравились бортпроводнику. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

В начале января 73‑летняя Мелани Меллон летела из города Эри, штат Пенсильвания, в родной Форт‑Майерс, штат Флорида. Перед перелетом женщина оформила все необходимые документы на двух своих собак породы бишон-фризе, которые всюду ее сопровождают.

Оказавшись на борту лайнера она, как и обычно, разместила питомцев в переноске под сиденьем, но незадолго до вылета стюард приблизился к женщине и в агрессивной форме, не объяснив причин, потребовал немедленно выйти из самолета.

Меллон, испугавшись за свою безопасность, подчинилась. По словам женщины, ее удерживали в зале ожидания против воли, пока она не согласилась оплатить провоз собак как домашних питомцев, хотя по закону служебным животным положено бесплатное размещение в салоне.

Теперь Мелани намерена получить компенсацию морального вреда и подала иск к American Airlines, обвинив авиакомпанию в нарушении Закона об американцах с ограниченными возможностями, а также в умышленном нападении и незаконном лишении свободы.

Ранее пассажира сняли с рейса за то, что он прикоснулся к стюардессе неподобающим образом.